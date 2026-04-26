猫が「かまってほしい」ときにする5つの行動 足元にスリスリしてくる 飼い主の足元に体をこすりつける行動は、猫が親愛の情を示す代表的なサインです。これは自分の匂いを飼い主に付着させることで「この人は自分の仲間だ」と確認し、安心感を得るためのマーキングでもあります。 帰宅直後や家事で忙しく動いているときにこれを行うのは、猫が「自分の存在を忘れないで」とアピールしている証拠です