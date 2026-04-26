【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、サンリオキャラクターズのおもちゃが登場しました。すでに終了した第1弾に引き続き5月8日からの第3弾で再お目見えするのは、ポムポムプリンの愛らしいフィギュアや、リトルツインスターズのファンシーなケースなど、思わず大人も集めたくなるようなラインナップです。 癒やし効果抜群！ おしりが動くポムポムプリンのフィギュア ポムポム