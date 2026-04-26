アニメ「BanG Dream！」の市ヶ谷有咲役や「エルフさんは痩せられない。」の絵留札役などで知られる、声優・伊藤彩沙が、自身のインスタグラムで写真集が6月に発売されることを報告した。 【写真】20代ラストに走らせた衝撃ボディで見せたトレーニングの成果 17日の投稿で「伊藤彩沙3rd写真集が、出ます!!! 6月24日発売です♡♡」と記し、伊藤は「イベントもたくさんあるので、是非Xをチェックしてください