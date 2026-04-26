NMB48の芳賀礼(20)が、28日に発売されるエンタメ誌「B.L.T.」最新号に初登場する。芳賀が表紙の限定版も発売される。先行公開された誌面カットでは、鍛え上げたくびれと腹筋が光る健康美や、女性らしい曲線美を際立たせる姿も披露している。 【写真】美しい縦に割れた腹筋&くびれ！これぞ新エース 自身のX(旧ツイッター)でも、4月17日に「#BLT 6月号に登場させて頂きます!そしてなんと!芳賀礼表紙版もありま