４０歳以下の料理人日本一を決定するＡＢＣテレビ・テレビ朝日系特番「ＣＨＥＦ―１グランプリ２０２６」決勝戦が２６日、放送され、花田洋平シェフ（大阪、中国料理「ａｔｅｌｉｅｒＨＡＮＡＤＡ」）が５代目チャンピオンに輝いた。中国料理ジャンルからの優勝は大会史上初。決勝戦のサバイバルラウンドで「ラーメンの新・定番を作れ！」を勝ち抜き、最終決戦「鍋の新・定番を作れ！」へ進出。過去４度の決勝進出を誇る山下