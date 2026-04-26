【ワシントン＝中根圭一】米ホワイトハウス記者会主催の夕食会が開かれたワシントン中心部のホテルで２５日夜、複数の発砲音があり、出席していたトランプ大統領が警護担当者とともに退避した。トランプ氏を含む参加者にけがはなかった。入り口近くの手荷物検査場を強行突破しようとした男（３１）が保安担当者との銃撃戦の末に拘束された。捜査当局が動機や背景を調べている。捜査当局などの発表によると、容疑者の男は、ショ