アニメ『ワールドトリガー』REBOOTプロジェクトとなる完全新作アニメ「黒トリガー争奪編」が制作中であることが発表された。あわせて特報映像やキャラクター設定画も初公開された。【画像】修や迅さんも！公開された『ワールドトリガー』完全新作のキャラ設定画「REBOOTプロジェクト」は、原作コミック第1話に始まり、ボーダー入隊編・近界民(ネイバー)大規模侵攻編・B級ランク戦開始編を、完全新作アニメ化するプロジェクト。