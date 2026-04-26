「オールガールズクラシック・Ｇ１」（２６日、松戸）今年最初のガールズケイリンＧ１の最終日に、ＲＯＫＵＳＡＮＡＮＧＥＬ（旧バーレスク東京）、ＳＵＰＥＲＳＰＡＲＫＴＯＫＹＯ（ともに東京都港区）から選抜された７人が７、１１Ｒ発売中に場内ステージで「バーレスク東京ステージショー」を行った。１ステージは１５分ほどだが、それぞれの店で行うショーと同じ内容で、普段から通っている常連たちだけでなく、大