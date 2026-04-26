「犬はカワイイし景色は最高」「尾根の際をスタスタ歩いていてさすがベテラン登山犬」と絶賛されているのは、飼い主さんたちと一緒に山登りをするわんちゃんの光景。断崖の山をスタスタと登っていくわんちゃんの手慣れた様子に、驚きの声が続々と寄せられることに。頂上で見せた狩猟犬の風格がかっこいいと話題です。 【動画：山登りを『2匹の柴犬』と一緒にした結果→頂上に立った瞬間…『本能が目覚めてしまう光景』】 家族