オリンピックの金メダリストが手掛ける柔道イベントが中四国で初めて開催されました。エディオンピースウイング広島で開かれたのは、オリンピックで3連覇した野村忠宏さんが主催する「野村柔道」です。小中学生150人が参加しました。イベントには元金メダリストたちも集結し、得意技を子どもたちに伝授。ウルフ・アロンさんは内股を。野村さんは代名詞の背負い投げを披露しました。■野村忠宏さん「子どもを突き動かす原動力