（27日の天気）広島県は未明までは全般に雨が降りますが、昼前から広く晴れる見込みです。（予想気温）最低気温広島15度庄原11度最高気温広島24度庄原24度（週間予報）火曜から木曜は雲が広がり、木曜は雨でしょう。その後、金曜から土曜は晴れる見込みです。