大相撲の春巡業は２６日、埼玉・入間市民体育館で行われ、２９日間で２７箇所を巡る全日程を終了した。新任の高田川巡業部長（元関脇・安芸乃島）は「どこに行ってもお客さんがいっぱい入ってくださって、すごくありがたい。力士もファンサービスも立派にやってくれて、お客さんにも喜んでもらえたかと思います」と総括した。高田川巡業部長は今巡業で目立った力士を聞かれ、幕内・宇良（木瀬）を挙げた。「宇良は（申し合い稽