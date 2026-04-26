◆バスケットボールりそなＢリーグ１部▽第３５節京都８３―９２大阪（２６日・島津アリーナ京都）西地区１１位の京都は同９位の大阪に敗れ、２５日に続く“京阪ダービー”の連勝はならず。今季ホーム最終戦を飾れなかった。今季、千葉から期限付き移籍で加入したポイントガード・小川麻斗は２０得点と躍動。「最後、ホームで勝てなかったのは悔しい」と肩を落とした。だが、新天地での成長には手応えを得たようで「慣れるま