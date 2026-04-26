歌手のアグネス・チャン（７０）が近影とともに、姉の誕生日を祝福した。アグネスは２５日に自身のインスタグラムで「今日は姉の誕生日。今夜は親戚が集まって祝いました」と報告。「いつも応援してくれて、励ましてくれる姉です。お誕生日おめでとう！これからも元気で思い切って楽しい日々を過ごしてくださいね。そしてもっともっとたくさんお誕生日を一緒にお祝いしたいです。お互いに健康長寿で、孫たちの成長を見守ってい