◆バスケットボールりそなＢリーグ１部▽第３５節京都８３―９２大阪（２６日・島津アリーナ京都）西地区９位の大阪は敵地で同１１位の京都に勝利。今季の“京阪ダービー”最終４戦目で初勝利を挙げ、連敗を２で止めた。序盤からターンオーバーで得点を重ね、一度もリードを許さないまま危なげなく勝ち切った。前日は守備の規律が乱れたところをつけ込まれ、「勝ちゲームを落とした」と振り返っていた藤田弘輝ヘッドコーチは