プロバスケットボールB2リーグ、熊本ヴォルターズは26日、鹿児島に敗れ西地区3位が確定しました。ヴォルターズはこの日勝てば愛媛の結果次第で2位浮上の可能性がありましたが、94対102で敗れ3位が確定。2位以上のチームに与えられるプレーオフ初戦のホーム開催権は得られませんでした。