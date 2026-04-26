26日午後、東海道・山陽新幹線は相次いで運転を見合わせ、遅れが出た。午後6時ごろ、神戸市中央区のJR新神戸駅で山陽新幹線ホームから線路上への落下を知らせる装置が作動したのを駅係員が確認、非常ボタンを押した。上り4本が駅間で一時停止し、新神戸駅は上下線の発車を見合わせた。JR西日本によると、ホームと線路上に落下物は確認できず、約20分後に運転を再開。原因を調べている。午後4時40分ごろには愛知県一宮市の東