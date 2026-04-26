巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が26日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。最近、思わぬパニックに陥った経験を明かした。1月の番組開始当初から進行役を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）に「長野さん、何かニュースはありますか？最近」と振られると「ニュース