◆ファーム・リーグ中日０―４巨人（２６日・ナゴヤ球場）巨人の中山礼都外野手（２４）が決勝の適時二塁打を放った。「２番・左翼」で先発出場。両軍無得点の８回無死一、二塁で右腕・勝野に対し、カウント３―１から甘く入ったフォークをはじき返した。「なかなか結果が出ていない状況で、ああいう場面で一本出すことができて良かった」と汗を拭った。今季は右翼のレギュラー筆頭候補として挙げられていたが、開幕から１