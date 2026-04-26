野球やサッカーなどの元プロ選手が参加するスポーツの交流イベントが25日、熊本市で行われました。熊本地震からの復興支援を目的に開かれた「九州スポーツキッズキャラバン」には小学生約100人が参加しました。 イベントでは、プロ野球元ソフトバンクのエース和田毅さんや元サッカー日本代表の巻誠一郎さんらが子どもたちの指導をしたほか、熊本ヴォルターズ元キャプテンの小林慎