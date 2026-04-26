フジテレビは26日、『千鳥の鬼レンチャン◆第2回腕相撲トーナメント！芸能界最強の力自慢は誰だ？』（後7：00）を放送。90キロ未満の中量級で熱戦が繰り広げられた。（以下、ネタバレあり）【写真】衝撃の強さもポーカーフェイス…ガリットチュウ福島を秒殺した元力士・谷川親方【アームレスリング中量級】清原博、高橋ヒロム、谷川親方（谷川英樹＝元関脇・北勝力）、辻本達規（BOYS AND MEN）、ノリ（パピヨン）、福島善成（