大相撲の春巡業が２６日、埼玉・入間市で行われた。巡業初参加だった幕内・藤凌駕（藤島）が、２９日間で２７か所を巡る今巡業を無事に完走した。最終日を迎え「長かったが、初めてだったので、今となっては意外と早かったかなと思う。最初の前半は丸々１か月を使っての巡業なので、４月は丸々部屋に帰れないと思ったら、とても気の遠くなるような感じだった。でも、初めて巡業だけあって、内容が詰まった毎日で、１日が経つの