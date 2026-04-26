ボクシングの元２階級制覇王者・亀田和毅（３４＝ＴＭＫ）がＹｏｕＴｕｂｅ「ＴＭＫＢＯＸＴＶ」で注目の一戦を占った。ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、王者・井上拓真（大橋）と元世界４階級制覇王者で同級４位・井岡一翔（志成）が激突する。和毅は「階級差で拓真かな、ここは。ボクシングのＩＱで言うたら全然、一翔の方が上やと思うやんか。でも、やっぱりボクシングは階級スポーツ