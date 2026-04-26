4月26日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、高杉吏麒騎乗の5番人気、カナタコナタ（牡3・栗東・高橋一哉）が快勝した。2馬身差の2着にムテキシャチョウ（牡3・栗東・森秀行）、3着にタイセイジェイド（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:24.2（良）。1番人気で岩田望来騎乗、フェスティヴドレス（牝3・栗東・岡田稲男）は5着、2番人気で西村淳也騎乗、ステライヴ（牝3・栗東・杉山晴紀）は6着