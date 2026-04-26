巨人・井上温大投手（２４）が２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に先発し、６回８６球を投げて３安打１失点の快投で今季２勝目（２敗）を挙げた。投打がかみ合いチームは４―１で２連勝、今カードを勝ち越しとした。序盤からテンポよく投げ込んだ井上は、５回までに許したヒットは１つ。５イニングを三者凡退で仕留める見事なピッチングを披露した。２―０の６回に一死一、三塁のピンチから三森に左前適時打を浴びて点差を迫られたも