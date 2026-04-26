4月26日、京都競馬場で行われた5R・3歳未勝利（芝2000m）は、武豊騎乗の3番人気、ロングホリデー（牡3・栗東・茶木太樹）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のフレアオブセンス（牡3・栗東・高野友和）、3着にオンザムービー（牡3・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは2:00.4（良）。1番人気で坂井瑠星騎乗、バックドラフト（牡3・栗東・友道康夫）は、7着敗退。【京都4R】石神深一ラスト騎乗は7着、無事完走でターフ