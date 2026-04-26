お笑いコンビ「笑い飯」の西田幸治が２６日放送のＮＨＫ「有吉のお金発見突撃！カネオくん」に出演。最近衝動買いした超高額商品を打ち明けた。ＭＣの有吉弘行から「最近買ったものは何か？」と聞かれた西田は「私はヴィンテージのミリタリーウォッチをお店に見に行きまして」と回想。もし買うなら自分の誕生年と同じものがいいと思ったそうだが「『１９７４年製ありますか？』って言ったら、お店の人が探してくれて、ぴっ