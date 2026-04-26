高校3年生の女子生徒を妊娠させた学校の契約職員である夫の発言に、視聴者の怒りが爆発した。去る4月23日、韓国で放送されたJTBC『離婚熟慮キャンプ』（原題）では、「カジ夫婦」のエピソードが公開された。【写真】18歳で“強制妊娠”した韓国の巫女まず公開された妻側の映像では、高校3年のときに第1子を妊娠した後、若くして出産と育児を担い、20代のほとんどを家庭に捧げてきた彼女の日常が捉えられた。彼女は今もさまざまな仕