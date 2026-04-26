習い事の王道といえば、ピアノ＆茶道。時代を超えて人気を保ち続けるその魅力を実際に習っている藤井サチさんに伺います。モデルの藤井サチさんがピアノを初めて習ったのは3歳の時。「姉の影響で私も始めたものの、一向に上達はせず（笑）。家族の前で弾くのは楽しかったけれど、中学受験を機にやめました」その後は他の習い事をしていたが、2年ほど前にピアノを再開。久々に会った友人がピアニストになっており、レッスンをお願い