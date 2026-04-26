お笑い芸人の狩野英孝（43）が26日、MCを務めるバラエティー番組「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。下積み時代を過ごした街を明かした。ブレーク前は東京・東中野で下積み時代を過ごしていたという狩野。共演するサンドウィッチマンに東中野を選んだ理由を聞かれると、「マセキ（所属事務所）のライブ会場が新宿だったんですよ。新宿は高いけど、中野区に入ると家賃がちょっと安くなる」と説明。さらに、「新宿で先輩達