アイドルグループ・NMB48の芳賀礼さんが、グラビア誌「B.L.T.2026年6月号NMB48・芳賀礼表紙版」で初登場にして限定版表紙を飾りました。【写真】キラキラ笑顔にうっとりNMB48の新エース芳賀礼さん同誌は、アイドルや俳優、声優らを高品質なグラビアとロングインタビューで紹介するエンタメ誌。芳賀さんはNMB48の新エースとして期待される存在で、5月27日に33rdシングルの発売を控える中で起用されました。撮影は20歳を迎えたばか