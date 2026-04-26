DFBポカール（ドイツカップ）準決勝で、鈴木唯人が所属するフライブルクはシュツットガルトと対戦し、延長にもつれ込む死闘の末に１−２で敗戦。終了間際の失点で決勝進出を逃す悔しい結末となった。バーデン＝ヴュルテンベルク州内でのダービー戦ということもあり、試合前から両チームサポーターが発炎筒を炊き、ピリピリとした緊張感がスタジアムを包み込んでいく。両チームともに何度も決定機を迎えながら、GKの好守もあっ