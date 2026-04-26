飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。9Rは新井恵匠（41＝伊勢崎）が今節初勝利。ここまで5、5着だったが、試走は佐藤励を上回る3.65。スタートを決め、1角過ぎで先頭に立ち、6周回を押し切った。「大きな1勝です。試走はコーナーで張ったのに3.65。いいなと思った。エンジンに手応えがありました」。自信を持ってレースに臨んだことを明かした。「多くの選手がいる中、自分に投票してくださったおかげで