名古屋競輪「第2回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は26日、第12Rで決勝戦が行われ、北井佑季（36＝神奈川）が2コーナー捲り快勝。S級復帰2戦目で23年9月の向日町記念以来2回目のG3優勝を飾った。2着は纐纈洸翔、3着は柿沢大貴。西田―木村―北井―永沢―纐纈―坂口―小畑―柿沢―志村で周回。後ろ攻めの小畑が北井にいったんフタをしてから赤板バックで先頭へ。最終ホーム過ぎ、纐纈との4番手争いの際