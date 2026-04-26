◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム大阪）オリックスは９得点しての大勝で、球団記録を更新する本拠地・京セラドーム大阪１１連勝を飾った。カード別最多の２９勝を献上していた先発・有原は、試合前時点で対右打者の被打率が２割８分６厘。対左打者は同３割１分だった。岸田監督は、捕手の若月以外は全員左打者を並べたオーダーを考案。有原を４回途中７安打８失点で引きずり降ろすことに成功し、