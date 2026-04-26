お笑いタレントのキンタロー。が、７人組ガールズグループ「ＨＡＮＡ」のＹＵＲＩ、歌手・ちゃんみなのモノマネを公開した。キンタロー。は２６日、自身のインスタグラムを更新。「みなさま素敵なｓｎｄａｙｍｏｒｎｉｊｎｇいかがお過ごしでしょうか？」と書き出し、「昨晩は無事に『ものまね紅白歌合戦春』にて最新作ちゃんみなさんの『ＮＧ』を歌とダンスで楽しくパフォーマンスさせて頂きました紅白の時のご本人様がメ