◆男子プロゴルフツアー前沢杯最終日（２６日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）衣料品販売大手ＺＯＺＯ創業者で、大会発案者の前沢友作氏が会場で取材に応じ、第２回大会を総括した。今回から観戦チケットを無料とし、４日間の入場者数は昨年の第１回大会（３６４１人）から大幅増の１万５０１人。「多くの来場者の皆さん駆けつけてくださって良かった」と手応えを語った。◆前沢友作氏・一問一答―来年か