◆チャンピオンズマイル・Ｇ１（４月２６日、シャティン競馬場・芝１６００メートル、良）香港のマイル頂上決戦が１４頭立てで行われ、国内マイルＧ１・４勝のジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は直線伸びず１３着に終わった。ヒュー・ボウマン騎手騎乗の香港馬マイウィッシュ（セン６歳、香港・マーク・ニューナム厩舎、父フライングアーチー）が１着となった。川田将雅騎手はラヴズオンリー