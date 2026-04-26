「氣志團万博2026」キービジュアル 『サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜』が、11月7日・8日に幕張メッセでの開催が決定した。併せて氣志團オフィシャルファンクラブ「私立戸塚水産高校」最速先行受付（先着）がスタートした。 公演概要公演名：サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜 日時：2026年11月7日（土）、8日（日） 9