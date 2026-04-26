香港競馬のクイーンエリザベス2世カップを制したマクドナルド騎乗のロマンチックウォリアー。右は2着となったルメール騎乗のマスカレードボール＝香港のシャティン競馬場（共同）【香港共同】香港競馬のクイーンエリザベス2世カップ（2000メートル芝8頭、G1）は26日に香港のシャティン競馬場で行われ、日本勢はマスカレードボール（C・ルメール騎乗）が2着となった。ジョバンニは5着でジューンテイクは8着。香港のロマンチックウ