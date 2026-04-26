元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈（43）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新。庭の手入れの際にマダニにかまれ、病院に行ったことを明かした。「マダニに噛まれ、皮膚科へ」と書き始めた丸山。「庭の雑草取りしてて、まさかいるなんて」と驚いた様子で「庭も危険だから業者さんに見てもらいます」とつづっていた。また「ちなみに、マダニに噛まれた場所は左脇腹です。柔らかい場所でしたなんであたしのお