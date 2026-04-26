世界屈指の人気タッグとなった日本人女子レスラーと“最恐女王”のストーリーはプロレス最大の祭典で結実。試合後の“万感2ショット”と2人の愛溢れるやり取りがファンを楽しませている。【画像】日本人女子、“いつもと違うメイク”相棒と歓喜の2ショットWWEスーパースターのイヨ・スカイが自身のX（旧ツイッター）を更新。“祭典”レッスルマニアで王座を奪還した相棒リア・リプリーと撮影した歓喜の2ショットを公開した。