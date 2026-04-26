■全国の27日〜5月3日の予報この先も、天気は短い周期で変わり、気温の変化も大きくなるでしょう。27日は、東日本や東北南部で雨が降り、ヒンヤリしそうです。西日本の天気は回復するでしょう。28日は、低気圧が近づくため、北日本や北陸で雨が降りそうです。湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、東北付近は雷を伴う所もありそうです。そのほかの各地は晴れる所が多く、最高気温は25℃前後まで上がるでしょう