RIZINガールの花乃衣美優（26）が26日までにインスタグラムを更新。事務所退所を報告した。花乃衣は「お知らせ⁡所属しておりました事務所を少し前に退所させて頂きました」と報告し、自身の近影を添えた。続けて「約4年間お世話になった事務所ですが、レースアンバサダー(レースクイーン)も卒業したので、これからも色んな事に挑戦できるように頑張ります。いつも応援して下さってる皆様、これからもよろしくお願いいたし