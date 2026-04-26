[4.25 練習試合 U-17日本代表 5-0 国際武道大 JFA夢フィールド]世界最高のセンターバックとして名高いフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)を目標に掲げるDFが、静岡の高体連から“09ジャパン”に食い込んだ。2009年早生まれの東海大翔洋高DF岩下雄飛(3年)は、負傷者に代わる追加招集でAFC U17アジア杯(5月5日開幕)に臨むU-17日本代表に初選出。静岡県を背負って出場した国民体育大会やSBSカップでの活躍が評価され、U-17W杯