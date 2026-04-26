■全国の27日（月）の天気前線や低気圧の影響で、東日本や東北南部を中心に雨が降るでしょう。関東の沿岸部では、朝の通勤通学の時間帯に、激しく降る所がありそうです。西日本では、雨は朝にはやんで、広い範囲で晴れるでしょう。紫外線が強まりますので、日傘などで対策をして下さい。北海道も晴れそうです。最低気温は、関東や北陸、北日本で26日より高く、冷え込みは緩むでしょう。一方、日中は、東日本や東北で26日より大幅に