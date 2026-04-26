◇WEリーグ第19節三菱重工浦和0ー2大宮（2026年4月26日NACK5スタジアム大宮）WEリーグは各地で3試合が行われ、2位・三菱重工浦和は大宮に敗れて優勝が大きく遠のいた。立ち上がりから大宮の勢いを止められず、素早い寄せに苦しんで完敗。堀孝史監督は「サッカーの本質のところで相手の方が強かった」と振り返った。勝ち点41から伸ばせず、前日25日に勝利した首位INAC神戸との差は残り3試合で6に。次節にもINAC神戸が優勝