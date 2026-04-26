【SVリーグ】女子CS決勝 SAGA久光 3−2 大阪マーヴェラス（4月25日）【映像】女子バレーで呼吸完璧な “ピタゴラ"ブロック女子バレーの頂上決戦で、2人の選手が完璧にシンクロする“ピタゴラ”ブロックが飛び出した。相手のスパイクを1人が触りそのままもう1人の手に当たって相手コートに落とす技ありのプレーには、元日本代表の解説者も「んー、ナイスブロック！」と声を上げた。4月25日に大同生命SVリーグ女子のチャンピオン