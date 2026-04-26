阪神は２６日の広島戦（甲子園）で負傷した近本光司外野手（３１）について、兵庫県内の病院を受診し「左手首の骨折」と診断されたことを発表。今後は二軍施設・ＳＧＬでリハビリを行う。８回二死で広島２番手・高が投じた３球目の１５１キロ直球を左手首に受け、顔をゆがめながらうずくまった。スタンドは騒然となり、藤川球児監督（４５）らが心配そうに見つめる中、そのままベンチ裏へ退いた。近本は試合中に左手首にアイ