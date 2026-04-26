秋元康氏が総合プロデュースするシアターボーイズプロジェクト「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ（クラウドテン）」が２６日、神奈川・三井アウトレットパーク横浜ベイサイドで初のお披露目イベントを開催。「さりげない未来」「君とＳｏｍｅｂａｙ」「ごめん愛こそ全て」の３曲を披露した。同プロジェクトメンバー３０人は、２３日に行われた記者発表会でお披露目されたばかり。プロジェクト名の由来は「最高の幸せ」を意味する「Ｃ